O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou hoje que os militares das forças armadas da Guiné-Bissau não são "assassinos".

Quero dizer às nossas forças armadas, nós não somos assassinos", disse Umaro Sissoco Embaló, num discurso proferido na Amura, durante as cerimónias de trasladação do corpo de "Nino" Vieira e de celebração do dia das forças armadas.