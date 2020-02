A noite de domingo teve um brilho especial, no estado americano do Colorado, depois de ter sido lançado o maior fogo de artifício do mundo. Com 1.270 quilos e 1.57 metros de diâmetro, o explosivo que abriu o espetáculo pirotécnico foi lançado na Montanha Esmeralda, no âmbito do festival de inverno Steamboat Springs.

Esta explosão de cor vermelha pelos céus do Colorado valeu uma passagem para o recorde do Guinness, anteriormente alcançada pelos Emirados Árabes Unidos, a 31 de dezembro de 2018.

Tim Borden liderou a equipa que desenvolveu o maior fogo-de-artifício e que para atingir o recorde precisou de sete anos e duas mil horas de trabalho. Um recorde que Tim Borden e a sua equipa já tinham tentado atingir o ano passado, mas a explosão ocorreu cedo demais.

É, de facto, um sentimento de missão cumprida para todos nós fazer parte do recorde do mundo, porque a equipa ama espetáculos pirotécnicos”, contou à CNN, indicando que se este ano falhasse o recorde, ficaria “ainda mais desapontado do que ano passado”, mas voltaria a tentar.

O céu vermelho do Colorado foi registado por inúmeras pessoas que não resistiram em partilhar o momento nas redes sociais.