Um acidente no aeroporto de Volgogrado na Rússia tornou-se viral nas redes sociais depois de militares "alcoolizados" conduzirem um tanque contra um perímetro fechado com arame farpado.

De acordo com a imprensa russa, o veículo militar foi conduzido pelo cabo Alexander Zherebtsov a 88 quilómetros por hora nas ruas lotadas da cidade de Gumrak, no sudoeste da Rússia.

Um vídeo mostra mesmo o tanque a colidir e desfazer as barreiras do aeroporto de Volgogrado, num momento que mostra o potencial destruidor do veículo armado com uma canhão automático de 30 milímetros.

O MInistério da Defesa russo confirmou oficialmente o incidente, sublinhando que não tem informações suficientes para afirmar que Zherebtsov- entretanto detido - e os militares a bordo estavam alcoolizados, informação propagada pela imprensa russa.

No dia 20 de outubro, durante um exercício militar ao largo do aeroporto de Gumrack, o condutor de um dos veículos armados perdeu o controlo”, explica uma nota do Ministério da Defesa.

Não existiram feridos a registar, avança o governo de Putin, sublinhando que os militares dirigiam-se para um campo de treino quando perderam o controlo do tanque.