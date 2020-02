Um surto do vírus H5N8, também conhecido como gripe das aves, foi registado esta segunda-feira numa quinta de criação de patos, na Bulgária.

De acordo com as autoridades búlgaras, citadas pela agência Reuters, o surto ocorreu na cidade de Rakovski, no sul do país.

"Todos os 5,830 patos na quinta vão ser abatidos", avançaram as autoridades, acrescentando que "este é o primeiro caso deste tipo de vírus nos Balcãs em dez meses".

Um perímetro de segurança com um raio de três quilómetros foi estabelecido à volta da quinta e a movimentação de outras aves, domésticas ou selvagens, foi interdita. A venda de ovos e de aves de capoeira foi também proibida na mesma área.