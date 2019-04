Halima Aden tornou-se na primeira modelo muçulmana a aparecer na revista Sports Illustrated com um hijab, um véu islâmico, e um burquini, um fato de banho que cobre o corpo inteiro exceto o rosto, as mãos e os pés, que é usado pelas mulheres muçulmanas.

A modelo surge na edição de maio desta revista a usar vários burquinis coloridos.

As raparigas mais novas que usam o hijab devem ter mulheres que possam admirar em todas as indústrias. Agora vemos políticas, empresárias, jornalistas e outras mulheres com papéis bem visíveis a usar o hijab e esta é a mensagem que devemos passar”, afirmou a modelo à BBC.