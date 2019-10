Duas pessoas foram mortas a tiro nesta quarta-feira, em Halle, na Alemanha, na sequência de um tiroteio que terá ocorrido junto a uma sinagoga, avança o jornal alemão Bild.

O mesmo diário diz, ainda, que foi atirada uma granada de mão contra o cemitério judeu.

A polícia alemã confirma a existência de duas vítimas mortais e a detenção de uma pessoa.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Este ataque ocorreu num dos dias mais importantes para a comunidade judaica, o Yom Kipur ou Dia da Expiação.

Na sua conta no Twitter, a polícia de Halle indica, ainda, que os suspeitos, armados, terão fugido de carro.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.

Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Está a decorrer uma megaoperação policial neste momento, com as autoridades a pedirem às pessoas para não saírem de suas casas, nem telefonarem para as linhas de emergência, se não for esse o caso.

Wir sind momentan mit starken Kräften im Stadtgebiet von #Halle unterwegs.



Bürger mit allgemeinen Nachfragen können die 115 wählen.



Bitte nutzen Sie nicht den Notruf, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt! #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

A estação ferroviária de Halle foi encerrada, de acordo com o operador.