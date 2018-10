Braylen Carwell, um rapaz de cinco anos de Galion, Ohio, saiu com o pai para o tradicional “doce ou travessura” do Dia das Bruxas e acabou surpreendido com o resultado de um dos “doces” que recebeu.

Nesta região dos Estados Unidos, o período para as crianças saírem à procura de doces é entre as 14:00 e as 16:00 do último domingo de outubro. Este ano, chovia, mas nem isso impediu Braylen de sair mascarado à rua.

A criança, depois de ter chegado a casa, começou a tremer com intensidade, mas os pais e o filho associaram ao frio e à chuva que Braylen apanhou quando andava na rua.

Teve uma convulsão e foi levado pelo pai até ao hospital, onde foram feitos testes ao sangue e à urina. O resultado deu positivo para a presença de metanfetaminas no sistema.

A mãe, Julia Pence, contou que viu o filho “desorientado e agressivo”, escreve o The Washington Post.

O lado esquerdo da cara dele estava descaído, ele caiu e depois não conseguia mexer o braço esquerdo. Ele não sabia quem era nem onde estava a fazer o quê”, disse Julia.

Cambray Carwell, o pai, contou às autoridades que levou as crianças à rua para recolher doces. O pai acrescentou ainda que, ao chegarem a casa, as crianças tiraram as máscaras e o Braylen “caiu depois de ter uma convulsão”.

De acordo com o relatório da polícia, o pai afirmou que o filho só ingeriu alguns doces, mas colocou uns dentes de vampiro na boca antes de começar a tremer.

As autoridades recolheram os doces, que, entretanto, o pai tinha deitado no lixo, e a dentadura para análise e prova. Ainda não foram identificados suspeitos, segundo o agente Brian Saterfield, da esquadra de Galion.

Sabemos que a criança deu positivo para metanfetaminas, mas não sabemos de que tipo”, precisou o agente.

A criança de cinco anos esteve hospitalizada durante sete horas em recuperação.

De acordo com a publicação norte-americana, os pais revelaram terem consumido drogas no passado, mas que estão agora sóbrios.