O autor Alec Baldwin, que há três semanas matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as gravações de um filme, partilhou na sua conta oficial do Instagram uma publicação divulgada por um membro da equipa de filmagens que rejeitava as alegações de insegurança na rodagem do filme.

A publicação partilhada pelo ator norte-americano foi escrita por Terese Magpale Davis, figurinista da equipa, que garante que as alegações de “condições inseguras e caóticas” na rodagem do filme “Rust” são falsas.

“Estou tão farta desta narrativa. Eu trabalhei neste filme. A história que tem vindo a ser partilhada de que estávamos sobrecarregados em trabalho e cercados por condições inseguras e caóticas é falsa”, pode ler-se na publicação.

A figurinista garante que os funcionários nunca trabalharam “mais do que 12 horas e meia por dia”. “Isso aconteceu uma vez. A maioria das vezes trabalhámos menos de 12 [horas]”, acrescentou.

“No dia em que a Halyna morreu tínhamos acabado de sair uma folga de 12 horas depois de um dia de gravações de 11 horas. Saímos do trabalho às 6:30 da tarde (incluindo os operadores de câmara). Antes, tivemos um fim-de-semana livre. Ninguém estava demasiado cansado para fazer o seu trabalho”, lê-se ainda.

A acompanhar a imagem da publicação de Terese Magpale Davis, Alec Baldwin pede aos seguidores que “leiam isto”.

No passado dia 22 de outubro, Alec Baldwin disparou uma bala de uma arma de adereço que acreditava estar descarregada, sem munições. Com tudo, a arma continha uma bala real, que acabou por atingir mortalmente a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, de 42 anos. Os disparos feriram também o realizador do filme, Joel Souza, de 48, que foi admitido na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos.

