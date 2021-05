Tropas israelitas penetraram esta noite na Faixa de Gaza no âmbito da operação militar em curso contra o movimento islâmico xiita Hamas, anunciou o exército de Israel.

"A força aérea israelita e as tropas terrestres estão a realizar um ataque na Faixa de Gaza", disse o exército numa breve mensagem, que confirmou a entrada de soldados no enclave palestiniano.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.