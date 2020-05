Um acidente com um autocarro que abalroou a estação de Bergedorf, em Hamburgo, na Alemanha, fez, esta quarta-feira, dois feridos.

De acordo com a imprensa internacional, que cita a polícia, o motorista perdeu o controlo do veículo por razões que ainda estão por apurar.

Os feridos, ambos ligeiros, são o condutor e um passageiro do veículo que foram levados ao hospital para receber tratamento médico.

Depois de passar a parede de vidro da gare, o autocarro ficou suspenso em cima das escadas rolantes da estação que dão acesso ao andar inferior do edifício.

Segundo a rádio NDR, na altura do acidente o autocarro viajava praticamente vazio e as escadas rolantes encontram-se em manutenção.

No local estiveram quer os bombeiros quer engenheiros para avaliar os danos estruturais do acidente no edifício. O veículo articulado foi retirado com recurso a um camião grua e a estação encerrada à circulação de autocarros até que os danos sejam reparados.