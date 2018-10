Os duques de Sussex, Meghan Markle e príncipe Harry, já chegaram à Austrália, para a primeira visita oficial nesta região, após o casamento real que aconteceu em maio. É também a primeira visita oficial do casal depois do anúncio da gravidez que foi feito esta segunda-feira.

A visita será de 16 a 31 de outubro e coincide com os Invictus Games, um evento criado pelo príncipe Harry para veteranos feridos e membros das Forças Armadas, e vários eventos oficiais.

Harry e Meghan Markle foram convidados pelos Governos de Austrália e Nova Zelândia, membros da Commonwealth (Comunidade das Nações), avança um comunicado oficial do Palácio de Kensington.

A viagem de Meghan e Harry irá passar pela Nova Zelândia, pela Austrália, ilhas Fiji e Tonga, e será centrada em assuntos relacionados com a liderança juvenil, ambiente e conservação do planeta.

A visita está a dividir opiniões. A polémica relaciona-se com a ida dos duques de Sussex às Fiji e Tonga. As duas regiões estão a ser afetadas por um surto do vírus zika e a infeção durante a gravidez está associada a abortos espontâneos, problemas de visão e defeitos neurológicos.

O Palácio de Kensington considerou algumas questões médicas relativamente à gravidez de Meghan, mas o casal não quis fazer alterações ao roteiro planeado.

A Organização Mundial de Saúde e os Centros para o Controlo de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos (CDC) não aconselham viagens para ambas as ilhas durante a gravidez. O CDC classifica Fiji e Tonga como sendo áreas com risco de infeção elevado do vírus zika.