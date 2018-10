A duquesa de Sussex revelou que há uma única coisa de que não sente falta do tempo em que era solteira e não pertencia ainda à realeza. A antiga atriz diz que não sente falta de ter redes sociais e que o encerramento das suas contas foi uma experiência libertadora. A revelação foi feita esta quinta-feira, numa conversa com uma comunidade de surfistas, na Austrália, onde está de visita oficial.

Numa visita a Bondi Beach, Meghan partilhou a experiência de ter encerrado as suas redes sociais, na altura em que ainda não tinha assumido o namoro com o príncipe Harry. Após o anúncio, Meghan foi obrigada a deixar as contas que tinha no Instagram, no Twitter e no Facebook, juntamente com o blogue, "The Tig", que geria.

Ela disse uma frase muito bonita. 'O elogio e a crítica estão presentes da mesma forma nas redes sociais'", disse Jessica Oakes, uma moradora local, à Hello Magazine.

Antes de assumir o namoro com Harry, Meghan era uma utilizadora assídua das redes sociais, enquanto trabalhava como atriz. Mostrava o seu dia-a-dia, as viagens que fazia e a casa que alugou em Toronto, quando estava a filmar a série “Suits”. Para além disso, Meghan tinha ainda um blog, "The Tig", onde partilhava as suas receitas preferidas e entrevistas a pessoas inspiradoras.

🏄‍♀️🏄‍♂️ Good morning Bondi Beach! The Duke and Duchess of Sussex are joining a OneWave Fluro Friday Sunrise session #OneRoyalFluroWave #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/ln5lDjAxkV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 18, 2018

A visita dos duques de Sussex a Bondi Beach é integrada numa visita oficial de ambos à Austrália. Na Bondi Beach, Meghan e Harry foram recebidos por Grant Trebilco e Sam Schumacher, fundador e co-fundador da OneWave. Fundada em 2013, a OneWave incentiva pessoas a partilharem experiências com problemas de saúde mental.

Os duques de Sussex participaram, esta sexta-feira, na “Fluro Friday”, um convívio colorido com os membros da comunidade.