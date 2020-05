Depois de ter revelado que a Livraria Lello, no Porto, "não tem nada a ver" com o universo de Harry Potter, J. K. Rowling, a autora da saga, quis animar quem ficou desiludido com esta descoberta e fê-lo com uma nova revelação: a autora disse que escreveu no café Majestic, também na cidade invicta.

No Twitter, J. K. Rowling partilhou uma imagem do emblemático café, localizado na Rua de Santa Catarina, e descreveu-o como o "café mais bonito" onde já escreveu.

Se anima as pessoas que ficaram desapontadas com aquilo da livraria no Porto, eu escrevi aqui várias vezes. Este é provavelmente o cáfe mais bonito onde já escrevi. O café Majestic na Rua Santa Catarina."

If it cheers up the people who're disappointed about the bookshop in Oporto, I wrote in here sometimes. This was probably the most beautiful café I ever wrote in, actually. The Majestic Cafe on Rua Santa Catarina. pic.twitter.com/xo2UUYzb0n — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Esta quinta-feira de manhã, a escritora afirmou, também no Twitter, desconhecer a Livraria Lello, esclarecendo, ao fim de anos, a dúvida sobre se este espaço teria servido de inspiração para Hogwarts.

Numa mensagem em que respondia a questões que lhe eram colocadas por fãs da série, pode ler-se: “Eu nunca visitei esta livraria no Porto. Nunca soube sequer da sua existência! É linda e gostaria de a ter visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts!”.

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

A alegada inspiração da livraria do Porto para a criação da biblioteca ou das escadarias de Hogwarts, a escola de magia onde decorre a ação da saga "Harry Potter", foi publicitada ao longo dos anos, até pela própria livraria, que no seu ‘site’ escreve que a escritora, que viveu no Porto nos anos 1990 e “se terá inspirado na arquitetura da Livraria Lello – local que frequentou, nessa altura, de forma assídua – para escrever a saga de Harry Potter”.