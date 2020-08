O novo livro infantil da autora da saga de Harry Potter, J.K. Rowling, intitulado "O Ickabog", chega a Portugal em novembro e incluirá os desenhos das crianças que vencerem um concurso de ilustração lançado hoje para esse efeito.

“O Ickabog” é um original infantojuvenil de J.K. Rowling escrito há mais de dez anos e que foi publicado ‘online’, em maio, para ajudar a entreter crianças, pais e cuidadores confinados em casa durante a pandemia de covid-19.

A Editorial Presença, que edita a obra da autora em Portugal, anunciou hoje que a versão impressa chega às livrarias portuguesas em novembro e traz “uma grande novidade”.

Trata-se de “um desafio inédito lançado por J.K. Rowling, em todo o mundo”: um convite às crianças para participar num concurso de ilustração, através do envio de um desenho, para ganharem a oportunidade de terem a sua ilustração na edição impressa dos respetivos países.

Em Portugal, o concurso de ilustração “O Ickabog”, aberto a partir de hoje, é promovido pela Editorial Presença e pode ser consultado no 'site' português oficial, em www.presenca.pt/ickabogconcurso.

“O Ickabog” é um conto de fadas que J.K. Rowling escreveu há mais de dez anos para ler aos seus filhos mais novos quando os ia deitar.

Escrita para ser lida em voz alta, a história de “O Ickabog” passa-se numa terra imaginária e é uma história autónoma, sem relação com outros trabalhos da autora, não estando assim relacionada com o universo Harry Potter, mas contendo temas frequentemente explorados na escrita de J.K. Rowling.

Conta a história do reino de Cornucópia, governado pelo Rei Fred, o Destemido, que aproveita o Dia da Petição para agradar a todos os súbditos que o procuraram com os seus pedidos.

O último a chegar, um pastor das Terras Pantanosas, queixa-se do temível monstro Ickabog, uma personagem dos contos infantis usada para aterrorizar as crianças do reino caso não se portassem bem, mas o rei decide levar a sério a história do pastor e partir com o exército para as Terras Pantanosas, no extremo norte do reino, com o intuito de caçar o monstro.

“O Ickabog” será publicado gratuitamente no site português, de forma parcelar, durante as próximas sete semanas.

Diariamente, quando forem lançados novos capítulos, a Presença divulgará também sugestões de temas que as crianças poderão desenhar, a partir da leitura dos capítulos.

Os novos capítulos da história vão estar disponíveis na página de Internet da editora todos os dias úteis de 18 de agosto até 02 de outubro de 2020, altura em que a história acaba.

O concurso, destinado a crianças dos 7 aos 12 anos, termina a 09 de outubro e serão selecionados 34 vencedores, cujos desenhos serão publicados na edição impressa do livro.

Cada vencedor do concurso de ilustração receberá ainda um prémio.

Os direitos de autor da venda desde livro será destinado a projetos de auxílio a grupos particularmente afetados pela pandemia da covid-19, no Reino Unido e internacionalmente, anunciou a escritora.