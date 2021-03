A polémica entrevista de Harry e Meghan a Oprah já fez a primeira baixa no Reino Unido: Piers Morgan, o controverso apresentador britânico abandonou o programa Good Morning Britain ao fim de seis anos.

Em causa estão as declarações do apresentador no programa de segunda-feira, onde afirmou "não acreditar numa palavra" que Meghan disse durante a entrevista.

Também na terça-feira, um confronto em direto de Piers Morgan com o pivot de meterologia, Alex Beresford, que o criticou por "continuar a difamar" a duquesa de Sussex, levou o apresentador a abandonar o estúdio.

A decisão do afastamento do apresentador foi divulgada esta quarta-feira pela ITV (a televisão que emite o programa), após a entidade reguladora britânica ter recebido cerca de 41.000 denúncias.

Após conversas com a ITV, Piers Morgan decidiu que esta é a hora de deixar o Good Morning Britain. A ITV aceitou esta decisão e não tem mais nada a acrescentar", adiantou um porta-voz.

Até ao momento, o polémico apresentador não comentou diretamente a saída do programa, mas deixou uma imagem enigmática na sua conta pessoal no Twitter.

