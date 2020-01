O príncipe Harry e Meghan Markle ameaçaram processar os paparazzi, depois de alguns jornais terem publicado fotografias de Meghan e do filho Archie a passear os dois cães em Vancouver, no Canadá.

#MeghanMarkle is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver- as Prince Harry finally arrives in Canada to start their new life. pic.twitter.com/hrlClrHOo4

Os advogados do casal enviaram uma carta à imprensa britânica, televisões e agências fotográficas a manifestar a preocupação com as fotografias tiradas e publicadas por um paparazzi sem qualquer consentimento. Essas imagens foram utilizadas por vários meios de comunicação social britânicos, incluindo na manchete do The Sun.

Nas redes sociais são várias as críticas feitas ao paparazzi que estaria, alegamente, escondido nas árvores do parque, mas Meghan também foi alvo de duras críticas pela forma "desajeitada" com que transportava o filho e ainda pela forma como sorriu para as fotografias. Há quem defenda que ela sabia que estava a ser fotograda.

So these were the original pictures taken of #MeghanMarkle which the uk media zoomed and adjusted to look like Meghan was directly infront of the cameraman when infact he was hiding in the woods. #HarryandMeghan can't even have a little peace because they always want more of them pic.twitter.com/2mDGu4L1Zv