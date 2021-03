O polémico apresentador britânico Piers Morgan que abandonou em direto o seu programa da manhã na ITV, Good Morning Britain, depois de confrontado com constantes críticas a Meghan Markle, mantém tudo o que disse sobre a duquesa de Sussex, nomeadamente o facto de não acreditar numa palavra da sua entrevista a Oprah Winfrey.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe