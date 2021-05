Friends, uma das maiores sitcoms dos anos 90, vai regressar com o tão aguardado episódio especial ainda este mês.

Depois de 10 temporadas de sucesso, que terminaram em 2004, a série chega à plataforma HBO Max já no próximo dia 27 de maio.

“Friends: The Reunion” junta todos os atores principais: Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) e Davis Schwimmer (Ross).

David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, James Corden, Malala Yousafzai e Justin Bieber são alguns dos convidados que também vão estar presentes.

O trailer foi lançado esta quinta-feira e mostra os seis atores a caminhar juntos, ao som da música icónica do programa: “I´ll be there for you” dos Rembrandts.

Este lançamento estava previsto para há um ano, mas, com a pandemia de covid-19, a produção viu-se obrigada a atrasar.