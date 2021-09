O aeroporto de Londres Heathrow criticou este sábado as forças encarregues por manter a segurança nas fronteiras após vários passageiros denunciarem nas redes sociais filas intermináveis e desmaios.

Imagens nas redes sociais revelam um espaço totalmente lotado por filas no aeroporto na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado, sendo que alguns passageiros dizem ter tido de esperar várias horas para entrar no Reino Unido.

@HeathrowAirport There are people collapsing in Terminal 5 Arrivals due to overcrowding and no ventilation. Some Covid secure measures… pic.twitter.com/R9ojl6YMed — Adina Chirodea (@AdinaChirodea) September 3, 2021

Tanto o aeroporto como o governo britânico emitiram pedidos de desculpa por aquilo que definiram como tempos de espera “inaceitáveis” - que chegaram a atingir as cinco horas.

Um porta-voz do aeroporto afirmou que os funcionários e a gestão lamentam “muito que os passageiros tenham enfrentado tempos de espera inaceitáveis ​​na imigração devido ao número insuficiente de oficiais em serviço”.

“A Força de Fronteira estava ciente da procura extra das famílias e estamos muito desapontados por não nos terem fornecido recursos suficientes”, afirmou o mesmo porta-voz.

Os passageiros utilizaram as redes sociais para criticar a forma como foi gerida a entrada de viajantes em solo britânico no aeroporto de Heathrow e chegaram mesmo a alegar que pessoas desmaiaram enquanto estavam à espera.

Welcome to Britain. Two hour queue at Heathrow pic.twitter.com/cjFpPlbMDy — John Kampfner (@johnkampfner) August 30, 2021

How bad is the situation at Heathrow? This is the customer service queue AFTER security. These people still have flights pic.twitter.com/tK4EtFj5PT — Julia Macfarlane 🇮🇩🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@juliamacfarlane) December 17, 2016

The queue to literally get in the door of Heathrow Terminal 2 right now pic.twitter.com/NGTJl8QGfL — Bláthnaid Corless (@blathhnaid) December 20, 2020

No twitter, há quem descreva a experiência como “assustadora” e “horrenda”. O Aeroporto de Heathrow apelou ao governo de Boris Johnson que forneça apoio extra aos trabalhadores do aeroporto durante o resto do fim de semana.