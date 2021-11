A rainha Isabel II viajou, esta quinta-feira, de helicóptero até Sandringham, em Norfolk, no Reino Unido, para passar algum tempo antes das festividades de Natal na casa de campo. Tudo com autorização da equipa médica que, há duas semanas, obrigou a monarca britânica a repousar.

De acordo com a imprensa britânica, Isabel II recuperou do cansaço e recuperou forças na sua residência no Castelo de Windsor - apesar de ter sido vista a conduzir pelos terrenos de Windsor enquanto estava de baixa - e a equipa médica autorizou a viagem a Sandrigham.

Depois de ter passado uma noite no hospital e duas semanas de repouso, a rainha Isabel II terá visto com agrado a autorização para viajar e começar os preparativos para o Natal com a família na casa de campo em Norfolk. Apesar do Palácio de Buckhingham ainda não ter informado oficialmente quais os planos da família real para o Natal, sabe-se que depois de terem passado as festividades de 2020 separados, este é o primeiro Natal da rainha sem o marido e é esperado que toda a família se volte a reunir em Sandrigham.

No entanto, espera-se que a rainha volte aos eventos oficiais ainda este mês. Em comunicado, a 29 de outubro, o palácio de Buckingham confirmou que Isabel II quer marcar presença na missa do "Domingo da Memória", no próximo dia 14 de novembro.