A Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu esta segunda-feira o uso generalizado de máscaras pela população para conter a pandemia de Covid-19 em países em que o distanciamento social e as lavagens frequentes das mãos não possam estar garantidos.

Em conferência de imprensa na sede da organização, em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que hoje foram emitidas novas orientações para ajudar os países a decidir sobre o alargamento das recomendações para uso de máscaras de proteção.

Tedros Ghebreyesus frisou que as máscaras devem continuar a ser uma prioridade para profissionais de saúde e outras pessoas na linha da frente contra o novo coronavírus e alertou que o uso generalizado pode agravar a escassez destes materiais de proteção.

Em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, no domingo, que a Direção-geral da Saúde pediu um parecer sobre o uso generalizado de máscaras para evitar a propagação da Covid-19, tendo sido aconselhada a equacionar a medida.

A Direção Geral da Saúde (DGS) pediu ainda hoje um parecer ao coordenador do Programa Nacional de Prevenção e Luta contra as Resistências Microbianas e esse parecer vai no sentido de equacionar o uso mais amplo das máscaras", afirmou Marta Temido, em entrevista à RTP.