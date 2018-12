As letras vermelhas e brancas da estrutura “I Amsterdam”, na Praça dos Museus, em Amesterdão, foram removidas pelas autoridades administrativas da cidade, por terem sido consideradas um “símbolo de turismo de massas.”

Durante dez anos, as conhecidas letras foram um dos sítios onde era praticamente obrigatório tirar uma fotografia para quem estivesse de visita a Amesterdão. Esta segunda-feira, foram muitos os fotógrafos que fizeram fila para capturar outra imagem – o momento em que um camião com uma grua removeu a estrutura.

De acordo com o jornal holandês Het Parool, a proposta para retirar as letras de “I Amsterdam” foi feita pelo partido GroenLinks (Esquerda Verde), o principal partido político no município de Amesterdão. Quando este partido apresentou uma moção para a retirada da placa, em outubro, foi lançada uma petição para a manter. Apesar de várias críticas e de mais de 11 mil assinaturas na petição contra a remoção da famosa estrutura, em frente ao Rijksmuseum, a proposta foi aprovada com maioria pelo conselho municipal e a placa acabou por ser mesmo removida.

A mensagem de ‘I Amsterdam’ é de que somos todos indivíduos na cidade. Queremos mostrar algo diferente: diversidade, tolerância, solidariedade. Este slogan reduz a cidade ao pano de fundo numa história de marketing...”, salienta num comunicado Femke Roosma, a conselheira municipal que avançou com a proposta.

O jornal Het Parool revela que as letras vão ser colocadas, alternadamente, em diferentes locais da cidade, durante eventos e festivais.

A ideia de colocar as letras vermelhas e brancas foi do ex-vereador Frits Huffnagel, do Partido Popular para a Liberdade e Democracia, em 2004. Com vários visitantes e pessoas locais a tirarem fotografias junto ao conhecido slogan, rapidamente, este tornou-se numa das maiores atrações turísticas da capital holandesa.

As letras vermelhas e brancas deram agora lugar a uma obra da designer Pauline Wiersema, que foi criada para a semana holandesa do design, que aconteceu em outubro. No lugar de “I Amsterdam”, estão agora três letras cor de laranja que compõem a expressão “HUH” e, segundo o jornal holandês Het Parool, têm o objetivo de retratar um "conceito universal para expressar uma informação mal entendida em todo o mundo".