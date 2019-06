O ator brasileiro Rafael Miguel, de 22 anos, morreu no domingo na zona sul de São Paulo, Brasil, depois de ser baleado. Os pais de Rafael Miguel também foram assassinados, avança a imprensa brasileira, que refere que as mortes foram confirmadas pela STB, emissora para a qual o ator trabalhou no mais recente "remake" da telenovela Chiquititas.

A Veja cita mesmo o relatório da ocorrência feito pelas autoridades, que refere que o pai da namorada do ator, Paulo Cupertino Matias, foi o responsável pelas mortes.

Segundo a mesma fonte, Rafael Miguel e os pais ter-se-ão deslocado a casa da namorada do jovem para conversarem com a família sobre a relação entre os dois. “Rafael, acompanhado de seus pais, foi até a casa da namorada de 18 anos conversar com o pai dela sobre o namoro. Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe. Por volta das 13:55, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que estavam no portão da casa. As vítimas morreram no local e o autor fugiu”.

Fontes próximas da família garantem que os homicídios foram motivados por ciúmes do pai da namorada do ator, que era controlador e obrigava a filha a permanecer em casa, não aceitando que esta tivesse qualquer relação.