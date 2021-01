Um homem foi detido no norte do México pelo alegado homicídio dos três filhos à pancada para se vingar da mãe das crianças, disseram os procuradores no domingo.

O gabinete dos procuradores no estado de Sonora (norte) disseram que os rapazes tinham 3,7 e 8 anos. O suspeito telefonou ao pai a contar o que tinha feito e o avô das crianças chamou a polícia.

O suspeito fugiu para Sonora, mas foi imediatamente detido e enviado para Hidalgo, onde ocorreram as mortes, para ser acusado.

Os procuradores acrescentaram que o homem discutiu com a mãe das crianças e matou os filhos "de modo a causar-lhe uma grande dor".

Aparentemente, numa vingança contra a mulher, matou os filhos", de acordo com uma declaração publicada pelo gabinete.