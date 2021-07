Um homem de 52 anos, que passou duas décadas preso por um duplo homicídio, foi libertado, na segunda-feira, devido ao aparecimento de novas provas de ADN.

Dennis A. Perry tinha sido acusado de assassinar um casal, Harold e Thelma Swain, em 1985, dentro de uma igreja, na cidade de Waverly, nos Estados Unidos.

Segundo um comunicado de imprensa do Procurador Distrital de Glynn, Keith Higgins, o homem "poderia ter sido absolvido se essas provas estivessem disponíveis" durante o seu julgamento, em 2003.

As provas de ADN envolvem um par de óculos, encontrados no local do crime, com dois cabelos colados nas dobradiças, que pertencem ao assassino.

Demorou muito tempo, mas eu nunca desisti. Esta acusação não sai da minha cabeça há mais de 20 anos. É um grande alívio já não ter de me preocupar em ser acusado desta coisa horrível", expressou Dennis, num comunicado de imprensa.

Em fevereiro de 2020, os investigadores privados de Dennis conseguiram obter uma amostra de cabelo de uma mulher, que é a mãe de um homem implicado, mas não acusado, nos assassinatos de 1985. A amostra de cabelo foi então examinada pelo mesmo laboratório que fez os testes de ADN no cabelo encontrado nos óculos e os perfis coincidiram, levando o Gabinete de Investigação da Geórgia a reabrir o caso à luz das novas provas.

Há momentos em que procurar justiça significa corrigir um erro. O Sr. Perry é agora um homem livre. Vamos continuar a examinar todas as provas do caso - novas e antigas - à medida que determinamos o futuro da investigação", declarou Glynn Keith Higgins, promotor distrital do condado, citado pela CNN.

Desde a sua libertação, Dennis está a compensar o tempo perdido com a sua esposa, amigos e família, disse o comunicado do Projeto de Inocência da Geórgia.