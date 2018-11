Para os milhares de imigrantes, que saíram em caravana da América Central, a situação nos países de origem tornou-se tão insuportável que não viram alternativa a não ser fugir para os EUA. Guatemala, El Salvador e Honduras estão entre os países com maior número de homicídios no mundo. São países sem ordem, nem lei, devido à atuação de gangues com uma longa trajetória de crimes relacionados com tráfico de droga, extorsão, corrupção, prostituição infantojuvenil. Associados a grandes máfias, os dois maiores grupos, Mara Salvatrucha-13 e Barrio-18, valem-se da ineficiência e da impunidade que dominam as instituições governamentais para assassinar quem quer que se cruze no seu caminho, sejam membros de gangues rivais ou simples cidadãos. ATENÇÃO: algumas fotografias podem ser consideradas chocantes