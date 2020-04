Nas últimas semanas, foram vários os especialistas que apontaram que o isolamento obrigatório poderá resultar numa vaga de bebés de quarentena e, ao que parece, os animais não são exceção.

Um casal de pandas, Ying Ying e Le Le, são residentes de longa data do Ocean Park, em Hong Kong, e aproveitaram a privacidade do zoo fechado para acasalar.

Os responsáveis do jardim zoológico anunciaram na segunda-feira que, após 10 anos de tentativas de acasalamento natural, e "através de tentativa e erro", os dois pandas finalmente conseguiram.

O sucesso do processo de acasalamento natural hoje é extremamente emocionante para todos nós, já que a hipótese de gravidez por acasalamento natural é maior do que por inseminação artificial", anunciou Michael Boos, diretor executivo de operações zoológicas e conservação no Ocean Park.