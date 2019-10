Tem 24 anos, tirou um curso de gestão na Whaton School of Finance, da Universidade da Pennsylvania, e tornou-se multimilionário da noite para o dia quando acordou, na terça-feira, para a notícia de que os pais, donos da Sino Biopharmaceutical Limited, tinham decidido oferecer-lhe ações da empresa no valor de cerca de 3,5 mil milhões de euros... um quinto do valor total da farmacêutica.

Tse tornou-se no mais recente membro da "elite" de Hong Kong, mas não deseja usufruir do novo estatuto. De acordo com o comunicado da Sino Biopharmaceutical Limited, o jovem de 24 anos pretende manter um perfil discreto, apesar de a sua conta no Instagram mostrar que gosta de movimentar-se nos círculos dos famosos.

De acordo com a CNN, em 2017, apareceu ao lado das modelos Lily Aldrige e Bella Hadid, esta última considerada pela ciência como a mulher mais bonita do mundo, numa festa da Bulgari em Veneza. Alguns meses mais tarde, partilhou uma fotografia com a "ídolo" Rihanna, cantora e dona da marca de cosméticos Fenty Beauty, numa festa em Nova Iorque.

Ambas as fotografias foram entretanto retiradas do Instagram.

Outras partilhas mostram Tse com a princesa Charlene, do Mónaco, ou a cantora Carla Bruni, casada com o antigo presidente francês Nicolas Sarkozy.

Apesar de originário de Hong Kong, Eric Tse participou nas celebrações do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China, a 1 de outubro, cerimónia aberta apenas a convidados e dignatários.