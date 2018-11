Um tiroteio na noite desta quinta-feira, num centro comercial no Alabama, nos Estados Unidos, fez um morto e dois feridos. O incidente ocorreu precisamente no início da Black Friday, gerando o pânico entre os clientes.

O tiroteio aconteceu por volta das 21h30, na Galeria Riverchase, na cidade de Hoover, situada a aproximadamente 15 quilómetros de Birmingham, a maior cidade do estado norte-americano do Alabama, Estados Unidos.

De acordo com o jornal britânico The Independent, a vítima mortal é o atirador que foi abatido pelas autoridades. Os dois feridos foram transportados para o hospital: são um jovem de 18 anos, que está em estado grave, e uma rapariga de 12 anos, que teve de ser submetida a uma pequena cirurgia, mas encontra-se estável.

As autoridades de Hoover afirmaram que não se sabe ao certo o que esteve na origem do desacato, mas há relatos de uma discussão entre o atirador e o jovem de 18 anos.

O comandante da polícia local, Gregg Rector, referiu que o atirador se colocou em fuga quando foi confrontado pelas autoridades. Nesse momento, um dos polícias atingiu mortalmente o homem.

O caso gerou o pânico entre os clientes do centro comercial que estavam a aproveitar as promoções da Black Friday e que procuraram proteção em algumas lojas.

Raw cellphone video shows the chaos inside the Riverchase Galleria in Hoover after a Thanksgiving night shooting that left one teen dead and two others injured. The mall is now closed "until further notice."

