Um enfermeiro de um hospital italiano viu o seu pedido de casamento tornar-se viral, depois de ter aproveitado o seu equipamento de proteção individual para fazer a derradeira pergunta à sua namorada.

A imagem que está a correr o mundo foi tirada na ala do hospital de Ostuni. Nela podemos ver Giuseppe Pungente de costas, totalmente equipado contra a covid-19, com a inscrição nas costas: “Carmeli, queres casar comigo?" seguido das opções "Sim ou não”.

#nòtiziebelle #Covid_19 “Carmelì, mi vuoi sposare? Si o no?”. A Giuseppe Pungente, infermiere di #TorreSantaSusanna, che lavora nell’ospedale di #Ostuni, Carmeli’ ha detto sì. Auguri e buona vita! pic.twitter.com/V5gMiOoZMZ — sandro ruotolo (@sruotolo1) January 2, 2021

Através das redes sociais, Giuseppe revelou que a jovem aceitou o seu pedido e os dois vão mesmo casar-se.

O enfermeiro faz parte do grupo de profissionais de saúde que luta contra a pandemia desde a primeira vaga, em meados de março, tendo sido infetado no principio da pandemia. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, Pungente fez parte do grupo de profissionais de saúde italianos que já foi vacinado

Recorde-se que Itália é um dos países mais afetados pela covid-19, com mais de 74 mil mortos registados.