Walter e Marlene fizeram esta semana 50 anos de casados, mas a festa para celebrar o amor entre os dois septuagenários foi substituída por um abraço e um beijo separados por uma cortina de plástico.

Walter, de 75 anos, está a recuperar de um AVC no Hospital Placi de Niterói, no Brasil e, por causa das restrições impostas pela pandemia, apenas conseguiu ver a sua companheira de vida durante uma hora - "A Hora do Abraço".

Desenvolvida pela equipa de psicologia do hospital, "A Hora do Abraço" é uma iniciativa que dá a possibilidade aos pacientes e aos seus familiares e amigos de partilharem um momento de ternura antes de regressarem ao distanciamento nestes tempos de pandemia.

A iniciativa foi inspirada em projetos executados em outros países durante a primeira vaga de Covid-19 e disponibiliza uma estrutura com mangas de plástico para que duas pessoas possam vestir — e abraçar-se — em segurança.

"A Hora do Abraço" deve ser agendada previamente e tem sido solicitada pelos pacientes, famílias e funcionários para diminuir o distanciamento afetivo.

Os resultados dos abraços, ainda que protegidos por um material plástico, estão a ser já sentidos pela equipa responsável pela assistência aos pacientes.

De acordo com a psicóloga Joane Jardim, uma das pessoas que idealizaram o projeto, os pacientes e profissionais de saúde que aderiram à iniciativa apresentaram uma melhoria no humor e na confiança.

O paciente dentro do hospital está numa situação grande de vulnerabilidade e, assim, pode ter uma sensação de segurança, de acolhimento, de bem-estar emocional, de equilíbrio, de diminuição da ansiedade. Isso faz com que o paciente se sinta um pouco mais leve”, afirma Joane Jardim.

A iniciativa “A Hora do Abraço” surgiu no início de outubro e começou a ser executada no fim do mesmo mês.