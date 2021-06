Imagens de um conflito entre dois gangues que usaram catanas para se agredirem mutuamente em Hyde Park, Londres, foram esta sexta-feira divulgadas pela Polícia Metropolitana.

A força policial quer conseguir agora falar com vários jovens depois de um jovem de 17 anos ter sido levado para o hospital com ferimentos decorrentes de um esfaqueamento resultante do ataque que ocorreu na terça-feira.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra vários pedestres atordoados, assistindo com horror ao momento em que dois gangues rivais se atacam com catanas no parque central de Londres, que é popular entre o público e turistas.

As imagens mostram pessoas a gritar no meio da confusão.

Na sexta-feira, a Polícia Metropolitana divulgou uma série de imagens num apelo público para ajudar a identificar os suspeitos.

Alex Bingley, detetive da força, pediu “a todos os que conheçam ou possam identificar os homens nas fotos que manifestem essa vontade. Nenhuma informação é pequena demais”.

A violência descarada que foi testemunhada por muitas pessoas foi chocante e inaceitável", sustentou.