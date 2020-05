Um loja de gelados em Massachusetts, nos EUA, foi obrigada a fechar um dia após a reabertura porque os clientes não respeitaram as regras de distanciamento social impostas para o funcionamento do estabelecimento em tempos de pandemia.

Segundo a CNN, o dono da gelataria Polar Cave, em Mashpee, conta que reabriu a loja na sexta-feira, mas que, no sábado, fechou portas dado o "mau comportamento dos clientes" que chegaram mesmo a ameaçar os funcionários.

"Uma das minhas melhores empregadas despediu-se no fim do turno. Ela aguentou até ao fim do turno, mas aquilo que lhe chamaram e a linguagem, não a diria nem no balneário masculino. E para a dizer um miúdo de 17 anos, deveriam ter vergonha de si mesmos", afirmou Mark Lawrence à WFXT, afiliada da CNN.

Para reabrir, Lawrence diz que pediu aos clientes que enviassem as suas encomendas uma hora antes de as recolherem. No entanto, a maioria ignorou o pedido, apareceu sem o fazer e quando a loja ficou lotada virou-se contra os empregados.

"Abri portas para um novo mundo, com luvas e máscaras e as pessoas gritam 'onde é que está o meu gelado'? Isto não é uma urgência, é um gelado. As pessoas esqueceram-se como tratar os outros nas seis ou sete semanas que ficaram em casa. Não têm nem ideia como respeitar os outros", afirmou o proprietário.

Depois de decidir fechar portas na sexta-feira, Lawrence reabriu portas no domingo, uma vez que os posts que fez a lamentar-se pelo comportamento dos clientes se tornaram virais. E, desta vez, todos "cumpriram as regras e funcionou".