O maior icebergue do mundo prepara-se para entrar em mar aberto, no Oceano Atlântico. O icebergue, denominado A68, desprendeu-se da península da Antártida em 2017 e tem-se movimentado para norte desde então. Agora, está no limite da área do continente, onde se localiza o gelo perene.

Quando se separou da plataforma de gelo Larsen C, em 2017, o icebergue tinha uma área de cerca de 6.000 quilómetros quadrados. Para se ter uma ideia do que isto representa, esta área é equivalente a sete vezes a área da cidade de Nova Iorque.

A separação do icebergue era esperada pelos cientistas, que há mais de uma década estavam a acompanhar o desenvolvimento de uma fenda no gelo de Larsen.

Nos últimos dois anos e meio, o A68 perdeu pouco volume, mantendo a sua estrutura quase intacta.

Mas se durante um ano o icebergue quase não se moveu, depois o enorme bloco começou a deslocar-se para norte, ao sabor da intensidade dos ventos e das correntes. E no último verão, o movimento do icebergue acelerou.

Agora, o A68 encontra-se a 63 graus de latitude sul e prepara-se para entrar em mar aberto, no Oceano Atlântico, através de uma rota que os cientistas designam como o “Corredor dos Icebergues”.

World's biggest iceberg makes a run for it - BBC News https://t.co/2zws9iNua4

#A68, a colossus that broke free from the Antarctic in 2017, has pushed so far north it is now at the limit of the continent's perennial sea-ice. pic.twitter.com/MQ42gx9Eax