A pandemia de covid-19 e os confinamentos impostos em todo o mundo tornaram mais distante a possibilidade de regressar aos braços dos nossos entes queridos. Talvez por isso, uma imagem de um abraço entre dois avós separados tenha comovido as redes sociais e originado uma onda de solidariedade para com o casal, junto há mais de seis décadas.

Um vídeo nostálgico mostra como Ana, de 84 anos, volta para casa depois de ser hospitalizada por causa de uma queda. Pedro, 91, estava a dormir, mas ao vê-la não conseguiu conter a felicidade e levantou-se para abraçá-la.

Ana foi operada à perna num hospital em Sevilha, Espanha. No vídeo que correu as redes sociais, é possível ver o abraço apertado entre os dois. “Como fiquei animada por te ver!”, Diz Ana a Pedro. O vídeo compartilhado por Marta, neta do casal, foi visto por mais de 300 mil pessoas.

Depois de semanas sem se verem, hoje a minha avó teve alta do hospital e queria surpreender o meu avô, chegando sem avisar. O reencontro mais lindo do mundo”, escreveu Marta, que imortalizou o momento comovente.

Hoy es el aniversario de mis viejitos!

66 años casados!!! 8 hij@s, 14 niet@s y 7 bisniet@s

66 años de mucho amor y hoy echándose más de menos que nunca pero pronto volverán a estar juntos

👵🏻❤️👴🏻 #MiSuerte#66Aniversario pic.twitter.com/ZI38NhAWNs — Martaa! (@martiitaa_3) March 19, 2021

No dia 19 de março, Ana e Pedro celebraram o 66.º aniversário de casamento. “Hoje é o aniversário dos meus avós. Casados ​​há 66 anos! 8 filhos, 14 netos e 7 bisnetos”, disse Marta no dia do aniversário.