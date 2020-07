Um idoso de 76 anos foi empurrado na rua, na cidade espanhola de Málaga, por um adolescente de 16 anos. O incidente aconteceu no último domingo.

O idoso terá chamado a atenção do adolescente por não usar máscara e passar por si sem guardar a distância mínima de segurança. De acordo com o filho da vítima, citado pelo jornal Malaga Hoy, o jovem reagiu empurrando o idoso, que caiu no chão.

El domingo, mi padre, persona de riesgo con 76 años, recriminó a una 'persona' que se cruzó con él que no llevase mascarilla ni guardase distancia social. Su respuesta, la de un matón: tirarle al suelo y romperle la cadera. Y gracias por que el golpe no haya sido en la cabeza. — César Suárez (@SuarezRMARCA) July 14, 2020

César Suárez, o filho do idoso, é jornalista na Radio Marca e denunciou a situação nas redes sociais.

É tão grande a minha impotência ao ver o meu pai deitado numa cama de hospital sem se poder mexer e sofrendo física e emocionalmente”, descreveu.

Hay que confiar en la justicia, pero temo que se terminará yendo de rositas sin responsabilidad penal. Es tan grande mi impotencia viendo a mi padre tumbado en una cama de hospital sin poder moverse y sufriendo física y anímicamente que me llevan los demonios. — César Suárez (@SuarezRMARCA) July 14, 2020

O jornalista sublinha ainda que o adolescente nem sequer prestou auxílio ao pai. Em declarações à polícia, o jovem diz que ficou “muito nervoso e que, por isso, reagiu assim”.

O idoso foi sujeito a uma intervenção para colocar uma prótese na anca. A cirurgia correu bem, mas não se sabe quando terá alta.