O presidente do Chade, Idriss Déby, que está no poder há 30 anos, foi reeleito para um sexto mandato com 79,32% dos votos expressos nas eleições presidenciais de 11 abril, anunciou hoje o órgão eleitoral daquele país.

A afluência às urnas de voto foi de 64,81%, anunciou o presidente da Comissão Nacional Eleitoral Independente, Kodi Mahamat Bam, acrescentando que os resultados ainda são provisórios.

O antigo primeiro-ministro de Déby, Albert Pahimi Padacké, ficou em segundo lugar com 10,32% dos votos expressos, enquanto Lydie Beassemda, a primeira mulher a candidatar-se à Presidência do Chade, ficou em terceiro lugar, com 3,16% dos votos.

Oficialmente havia nove candidatos a concorrer contra Déby, mas apenas seis acabaram por disputar a eleição com o presidente reeleito, já que três anunciaram a saída da 'corrida' e apelaram um boicote às eleições.

Apesar disso, o Supremo Tribunal do Chade manteve os nomes nos boletins de voto.

A reeleição do marechal Déby era prevista, já que outros seis adversários são figuras com um peso político relativamente pequeno.

Idriss Déby governa o país desde 1990 com um "punho de ferro" segundo observadores internacionais.