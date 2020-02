Milhares de sul coreanos casaram-se em simultâneo, esta sexta-feira, numa cerimónia em Gapyeong. No entanto, autoridades da Coreia do Sul viram-se no dever de pedir a cooperação dos grupos religiosos na prevenção da propagação do novo coronavírus.

De acordo com o The Guardian, a cerimónia reuniu quase 6.000 casais, dos quais muitos só se conheceram nas últimas semanas, oriundos de 64 países.

Apesar do alerta, a Igreja da Unificação decidiu prosseguir com o evento porque estaria a ser planeado "há quatro anos", como parte das comemorações do centésimo aniversário do nascimento do fundador Sun Myung Moon.

Ainda assim, a organização distribuiu máscaras às 30.000 pessoas, mas nem todos as usaram. Os fiéis da organização, que teriam que viajar da China, foram informados que não poderiam vir.

Este tipo de casamentos em massa são geralmente realizados em estádios e há muito tempo que são uma característica da Igreja da Unificação.

Festivais, cerimónias de graduação e concertos têm sido cancelados na Coreia do Sul, por receio que os grandes eventos possam facilitar a transmissão do vírus.

O país registou, até ao momento, 24 casos do coronavírus, que surgiu na vizinha China, e que já matou 636 pessoas e infetou mais de 31 mil.

Seul proibiu a entrada de estrangeiros que estiveram recentemente em Wuhan, o centro da epidemia.