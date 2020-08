A última plataforma de gelo totalmente intacta no Ártico canadiano entrou em colapso. De acordo com os investigadores, o enorme bloco encolheu mais de 40 por cento em apenas dois dias, no final do mês de julho.

A plataforma de Gelo Milne fica na orla da Ilha Ellesmere, um território canadiano escassamente povoado.

A huge section of the Milne #IceShelf has collapsed into the #Arctic Ocean producing a ~79 km2 ice island. Above normal air temperatures, offshore winds and open water in front of the ice shelf are all part of the recipe for ice shelf break up. #MilneIceIsland #Nunavut #seaice pic.twitter.com/fGfj8Me9tA