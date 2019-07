O galo é um dos símbolos da França mas para este casal francês de pensionistas é uma dor de cabeça que chegou, ao fim de dois anos, a tribunal.

Maurice, assim se chama o galo mais famoso do país, alvo de petições em sua defesa e correntes nas redes sociais – “Eu Sou Maurice” – não esteve no banco dos réus do tribunal de Rochefort, mas foi o motivo da argumentação.

De um lado os queixosos, um casal com 65 e 70 anos, que comprou uma casa de férias na ilha de Oléron e que diz que o galo Maurice canta demasiado alto; do outro, os donos do galo, para quem o despertar às 06:30 faz parte da tradição local.

Maurice conta com o apoio da maioria dos franceses, inclusive de uma autarca local, que manifestou o seu apoio à causa do galo no Twitter.

Tous solidaires avec le coq Maurice et je ne plaisante pas! @departement17 — Dominique Bussereau (@Dbussereau) July 4, 2019

À porta do tribunal, vários apoiantes de Maurice desfilaram com galos e galinhas.

O advogado dos queixosos alegou que os seus clientes compraram a casa muito antes do galo nascer, já o advogado dos donos de Maurice defendeu que o barulho que o galo faz não é fora do normal. E ambos debateram se a região se pode considerar rural ou urbana.

A ilha de Oléron, a segunda maior da França a seguir à Córsega, tem 7.000 residentes no inverno e cinco vezes mais no verão.

O veredicto será conhecido a 5 de setembro.