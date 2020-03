Um bebé norte-americano com menos de um ano será a vítima mais jovem do novo coronavírus. A morte a criança, cuja idade exata e o sexo não foram revelados, foi anunciada este sábado pela diretora de saúde pública do Estado do Illinois, nos Estados Unidos, Ngozi Ezike.

Nunca tinha havido uma morte associada ao Covid-19 numa criança. Por isso mesmo, será levada a cabo uma investigação completa. Devemos fazer tudo o que podemos para prever a transmissão deste vírus mortal. Se não for para nos protegermos a nós próprios, tem de ser para proteger os que nos rodeiam”, sublinhou Ngozi Ezike.

Até agora, apenas a China tinha registado a morte de uma criança com menos de um ano por causa do vírus.

O bebé que morreu em Chicago não tinha histórico de doença.

O Estado do Illinois é um dos mais afetados pelo novo coronavírus. Este sábado, registou 13 mortos, contabilizando já 47. Em 24 horas, foram diagnosticados mais 465 casos e há já um total de 3491.