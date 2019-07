Mais de 900 crianças continuam separadas das famílias na fronteira entre os Estados Unidos e o México apesar de a Casa Branca ter garantido o fim da medida. A denúncia foi feita esta quarta-feira pela organização de direitos humanos União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês).

A organização forneceu documentação ao Tribunal Federal de San Diego, Califórnia, indicando que a administração Trump acusou vários migrantes de delitos menores para manter os filhos separados dos pais.

A ACLU denuncia em concreto 911 casos de crianças separadas dos pais, indicando que 20% são bebés ou crianças com idades inferiores aos cinco anos.

Entre vários exemplos, a ACLU menciona a situação de um pai separado de um filho por não ter respondido às questões das autoridades fronteiriças devido a um problema na fala e o caso de um pai que sofre de HIV.

Na primavera, a administração Trump decretou a “política de tolerância zero” sobre a “imigração ilegal” que incrementou a separação de famílias na fronteira.

A medida foi anunciada pela Casa Branca apesar de em junho de 2018 um juiz norte-americano ter ordenado a reunião das famílias separadas, exceto nas circunstâncias em que os pais constituem um perigo real para as crianças.

É chocante saber que a administração Trump continua a separar bebés dos pais”, disse Lee Galernt, advogado da ACLU, acrescentando que se trata de uma política “cruel e ilegal”.

De acordo com a organização de defesa de direitos humanos, apenas uma pequena parte das 900 crianças está realmente em perigo por causa dos pais.

Visto que a situação se prolonga há quase um ano, a organização pediu ao tribunal da Califórnia para clarificar os critérios que estão a ser utilizados para manter um número tão elevado de separações familiares.

Mais de 390 mil famílias foram intercetadas na fronteira sul dos Estados Unidos depois do mês de outubro do ano passado, de acordo com os dados fornecidos pelas autoridades fronteiriças norte-americanas.