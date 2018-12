Uma criança de sete anos morreu de desidratação, depois de ter sido detida e de ter ficado sob custódia do serviço de proteção fronteiriça dos Estados Unidos.

De acordo com o Washington Post, a menina, cujo nome não foi revelado, nasceu na Guatemala e foi detida por ter atravessado ilegalmente a fronteira entre o México e os EUA, juntamente com o seu pai e com 163 pessoas no dia 6 de dezembro, pelas 22:00, a sul de Lordsburg, Novo México. Esta informação foi tornada pública na quinta-feira pelo jornal americano.

A criança e o pai foram detidos pela U.S. Customs and Border Protection (CBP), os serviços de proteção fronteiriça dos EUA.

Segundo os relatórios da CBP, a menor começou a ter convulsões às 06:25, no dia 7 de dezembro, e foi rapidamente socorrida pelos paramédicos. Estes profissionais afirmaram que a temperatura corporal da rapariga era de 105,7 graus fahrenheit (40,9 graus celsius).

De seguida, a menina foi transportada de helicóptero para um hospital pediátrico em El Paso, uma cidade que faz fronteira com o México, onde entrou em paragem cardíaca.

De acordo com um comunicado da CBP, a menina acabou por morrer de desidratação por não ter “comido nem bebido água durante vários dias.” Segundo as pessoas que a acompanhavam, a criança poderá não ter recebido alimentos e água durante as oito horas em que esteve à guarda dos Estados Unidos.

O pai continua em El Paso a aguardar uma reunião com as autoridades consulares de Guatemala, que estão a investigar o caso para apurar responsabilidades.

Num comunicado enviado ao jornal Washington Post, a CBP apresentou as suas “mais sinceras condolências à família da criança”, mas negou ter havido falhas da parte dos seus agentes.

No entanto, a ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis), uma organização de defesa de direitos cívicos, acusou a CBP de ter “uma cultua de crueldade e de falta de responsabilidade.”

