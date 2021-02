O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido pelo Senado no processo de destituição que o ligava à invasão do Capitólio, que ocorreu no dia 6 de janeiro.

Na votação final, os democratas não conseguiram a reviravolta de votos suficiente para atingir os 67 votos no Senado, tendo o resultado terminado com 57 votos a favor do impeachment e 43 a favor da absolvição.

Ainda assim, sete republicanos chegaram-se à frente e votaram contra a maré do partido. Foram eles: Richard Burr; Bill Cassidy; Susan Collins; Lisa Murkowski; Mitt Romney; Ben Sasse e Pat Toomey.

Poucos minutos depois de conhecida a decisão, o antigo presidente Donald Trump, que deixou de ter uma plataforma no Twitter dias a seguir ao ataque ao Capitólio, reagiu em comunicado enviado à imprensa norte-americana.

“O nosso movimento histórico, patriótico e belo ainda só começou”, sublinha Trump, avançando que esta votação foi "mais uma fase na maior caça às bruxas da história do nosso país. Nenhum outro presidente teve de lidar com isto".

BREAKING: Statement from former Pres. Trump after acquittal: "This has been yet another phase of the greatest witch hunt in the history of our Country. No president has ever gone through anything like it." https://t.co/htOXIOD9lQ pic.twitter.com/kSNuSOO5WZ