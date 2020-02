O presidente dos Estados Unidos falou à nação pela primeira vez depois de ter sido absolvido pelo Senado das acusações de abuso de poder e de obstrução ao Congresso. Donald Trump afirmou que muitos dos seus críticos ao longo dos três anos de mandato agiram de forma corrupta, chegando mesmo a apelidar alguns dos polícias de "sujos", acrescentando que muitas destas pessoas estariam presas com antigo presidente, Barack Obama.

Recebido com vários aplausos da plateia que assistia ao discurso, o presidente norte-americano falou no processo de destituição como um "muito injusto", antes de passar aos ataques, que tiveram como primeiro alvo o antigo diretor do FBI, James Comey.

Para o presidente norte-americano, o seu mandato tem sido "infernal", mas vincou que esta declaração não era um discurso, mas sim "uma celebração".

Donald Trump afirma ter sido atacado com diferentes casos: "Primeiro foi só Rússia, Rússia, Rússia... e depois veio o relatório Mueller".

Uma jornalista da revista Time, Alana Abramson, relembrou através do Twitter que, em 1999, após ter sido ilibado num processo de destituição, Bill Clinton começou o discurso com um pedido de desculpas.

For comparative purposes, Clinton began his speech this way after acquittal:

"Now that the Senate has fulfilled its constitutional responsibility, bringing this process to a conclusion, I want to say again to the American people how profoundly sorry I am...." pic.twitter.com/hymlSJECi8