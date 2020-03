A China anunciou que vai expulsar do país jornalistas de três órgãos de comunicação norte-americanos, do New York Times, do Washington Post e do Wall Street Journal.

A medida, publicada numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, tem efeitos imediatos e os jornalistas que tenham acreditações válidas até ao final de 2020 têm 10 dias para as devolverem.

Esta expulsão aplica-se não só para o território da China continental como para as regiões autónomas de Macau e Hong Kong.

Não se sabe ao certo quantos jornalistas são afetados pela medida. De acordo com a CNN, nos últimos anos a China tem emitido vistos limitados aos jornalistas, que normalmente têm apenas a duração de um ano, o que significa que esta decisão pode ter um grande impacto nos três órgãos de comunicação norte-americanos.

A decisão do governo de Xi Jinping surge numa altura em que se verifica uma escalada das tensões entre Pequim e Washington.

Há um mês, a administração de Donald Trump decidiu que ia começar a tratar cinco órgãos de comunicação chineses - Xinhua, China Global Television Network, China Radio International, China Daily e People Daily - como extensões do governo chinês, por considerar que estes media são "máquinas de propaganda" do regime.

Por isso, a Casa Branca restringiu o número de jornalistas destes órgãos que podem trabalhar nos Estados Unidos, reduzindo este número de 160 para 100.