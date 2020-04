Uma resposta rápida e flexível ao pior cenário”, foi esta a medida que o jornal britânico The Guardian destacou para justificar o número de infetados por coronavírus no país. Num artigo publicado este domingo que conta com uma entrevista ao Secretário de Estado da Saúde, António Sales, é elogiado o papel das autoridades portuguesas no combate à pandemia de Covid-19.

O texto refere que cerca de 22% dos 10,3 milhões de pessoas de Portugal têm 65 anos ou mais, tornando-os particularmente vulneráveis ​​ao vírus. Ainda assim, “o país registou até agora pouco mais de 20.000 casos e 714 mortes - muito menos do que os vizinhos”.

São números que, para o The Guardian, fazem a diferença quando comparados com mais de 195 mil casos em Espanha, ou as mais de 23 mil mortes registadas em Itália.

A celeridade com que Portugal entrou em confinamento total - “seis dias depois do encerramento de todos as escolas” e com 448 casos - é ainda contrastada com o caso de Espanha que “a 14 de março entrou em confinamento depois de anunciar mais de 6 mil casos”.

Rapidez na ação para aumentar e agilizar o processo de atribuição de mecanismos de ventilação e de internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos foram medidas cruciais para o Secretário de Estado da Saúde que sublinha a importância de “cinco anos de investimentos para trazer o Serviço Nacional de Saúde de volta aos níveis de pré-austeridade”.

Inês Fronteira, professora de Saúde Pública e Epidemiologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, sustentou a posição de António Sales e, em entrevista ao jornal britânico, disse que “o investimento na saúde valeu a pena”. Porém, a chegada tardia do novo coronavírus a Portugal “comprou mais tempo ao país para se preparar e para monitorizar”, afirma a professora.

Estamos progressivamente a aprender com este surto de coronavírus e como os outros países lidam com ele. Vamos estar melhor preparados para a próxima vez, de certeza", afirma o Secretário de Estado da Saúde.

António Sales destacou a “responsabilidade “ dos partidos políticos que entenderam desde muito cedo a “importância de se unirem para combater esta pandemia inesperada”