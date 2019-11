Um incêndio, de grandes proporções, deflagrou esta sexta-feira no emblemático hotel Claremont, na cidade britânica de Eastbourne. As chamas terão começado no sótão, pouco antes das 09:00, e devoraram vários andares do hotel. O fogo só foi dado como dominado várias horas depois.

Os funcionários e hóspedes foram rapidamente transferidos para local seguro. Desconhece-se, pelo menos para já, o que provocou o incêndio.

Os serviços de emergência assistiram seis pessoas com ferimentos ligeiros e uma teve de ser transportada para o hospital com dificuldades respiratórias.

Os bombeiros de East Sussex estiveram no local com 60 efetivos e 12 veículos de combate às chamas.