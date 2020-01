Mais de uma tonelada de cenouras e batatas-doces foi lançada de helicóptero sobre as áreas afetadas pelos incêndios na Austrália, durante a última semana.

O governo de Nova Gales do Sul está a assegurar que os animais que habitam nas áreas ardidas, onde não é possível encontrar alimento, consigam sobreviver. Esta é uma medida que faz parte do plano de recuperação da vida selvagem do território, a operação Rock Wallaby.

O ministro das Energias e do Ambiente do país, Matt Kean, partilhou as imagens da operação na sua página de Twitter.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

"O fornecimento de alimentos é uma das principais estratégias que estamos a implementar para assegurar a sobrevivência e a recuperação de espécies ameaçadas de extinção, como o canguru-de-cauda-roxa", avançou Kean à CNN.

O ministro avançou que o primeiro balanço indica que o habitat de várias populações importantes deste tipo de cangurus foi queimado nos recentes incêndios florestais.

Os cangurus que conseguiram sobreviver ao incêndio vêem-se agora restringidos a alimentos naturais muito limitados, à medida que o fogo destrói a vegetação ao redor do seu habitat rochoso.

“Esta é a maior largada de alimentos que alguma vez fizemos para os cangurus-de-cauda-roxa”, disse o ministro.

Os incêndios na Austrália já mataram mais de mil milhões de animais.