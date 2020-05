O incêndio deflagrou às 4:17 horas (hora local) e está contido a uma secção do cais.

Segundo o canal CNN, as chamas fizeram cair uma parte de um edifício localizado na extremidade Sul do cais e propagaram-se, até ao momento, a dois edifícios.

UPDATE: Fire crews are still working to contain a 4-alarm fire at SF's Fisherman's Wharf, Pier 45.



More than 100 firefighters + 40 vehicles deployed.



No known damage to Museé Mechanique, which is nearby, yet. The SS Jeremiah O'Brian historic vessel was also "saved," SFFD said pic.twitter.com/I6TuasUsSh